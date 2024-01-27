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إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي من خطورة مصادرة الأصول الروسية وضررها على عملة اليورو

1/27/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر محافظ المركزي الإيطالي فابيو بانيتا من عواقب وخيمة لمساعي الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، مؤكدا أن استخدام العملة كسلاح يؤدي لتقليل جاذبيتها ويشجع على ظهور بدائل لها.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن المحافظ بانيتا قوله: "إن العلاقات الدولية جزء من "الألاعيب المتكررة".. واستخدام العملة كسلاح سيؤدي حتما إلى التقليل من جاذبيتها ويشجع على ظهور بدائل منها".
وأكد محافظ المركزي الإيطالي أن اليوان الصيني تجاوز بالفعل اليورو كعملة على المستوى العالمي.
يشار إلى أنه في بداية الأسبوع الحالي، أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن بروكسل تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة قبل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منتصف فبراير المقبل.

روسيا اليوم

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