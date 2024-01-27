عادات صباحية تخفض ضغط الدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الصباح هو الوقت الذي تزداد فيه احتمالية حدوث أزمات صحية، مثل الأزمة القلبية، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تحدث مشاكل القلب جزئياً بسبب ارتفاع ضغط الدم في الصباح.

لكن هناك تغييرات في نمط الحياة يمكن إجراؤها للمساعدة في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، منها الحد من الكافيين في الصباح.



فبحسب "ليفينغ سترونغ"، يعتقد بعض الخبراء أن الكافيين قد يمنع الهرمون الذي يساعد على توسيع الشرايين، ويعتقد البعض الآخر أن السبب هو أن الكافيين قد يتسبب في إفراز الغدد الكظرية لمزيد من الأدرينالين.



ويؤدي تناول فنجانين إلى 4 فناجين من القهوة عادة إلى زيادة ضغط الدم بنحو 8 ملم زئبق للرقم العلوي، و6 ملم زئبق للرقم السفلي. لكن هذا الارتفاع يزول خلال 4 ساعات.



وينصح طبيب القلب الدكتور جون هيغينز من جامعة يو تي هيلث في هيوستن بالحد من الكافيين في الصباح، بما لا يتجاوز فنجاناً واحداً.



الإفطار

ويمكن أن يساهم الإفطار في خفض ضغط الدم خلال الصباح، فبداية لا ينبغي تفويت هذه الوجبة، وثانياً ينصح هيغينز بتضمين الإفطار أطعمة معينة.

وقد وجدت أبحاث أن كوباً واحداً فقط من المكسرات (مثل الجوز أو اللوز أو البندق) يومياً يرتبط بانخفاض الرقم العلوي لضغط الدم بما يصل إلى 8 ملم زئبق. كم أن الفواكه مثل: الكيوي، والموز، والبرتقال ارتبطت بانخفاض ضغط الدم.



وفي الوقت الذي لا يؤدي فيه سكر الفواكه إلى ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤثر تناول السكر وخاصة شراب الذرة عالي الفركتوز على مسارات في الجسم مرتبطة بهرمون الألدوستيرون والببتيد إندوثيلين، وكلاهما يساعد على تنظيم ضغط الدم.



لذلك، تجنّب المعجنات الغنية بالسكر في الصباح، وكذلك السكر المضاف.

وأخيراً، احرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية في الصباح، أو المشي إلى العمل، أو حول المنزل قبل أن تستقل سيارتك متجهاً إلى العمل.

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