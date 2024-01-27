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المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 111 مليون م3

1/27/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت 2024/1/27 إلى ما نسبته 54%.

وأضافت الوزارة أن المعدل ارتفع خلال يوم واحد بنسبة 10% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وأشارت إلى أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7%.

وبيّنت أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 5 ملايين متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 111 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 38,5% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وأوضحت الوزارة أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 74,2 ملم.

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