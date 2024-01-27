المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 111 مليون م3

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت 2024/1/27 إلى ما نسبته 54%.
وأضافت الوزارة أن المعدل ارتفع خلال يوم واحد بنسبة 10% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وأشارت إلى أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7%.
وبيّنت أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 5 ملايين متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 111 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 38,5% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وأوضحت الوزارة أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 74,2 ملم.
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