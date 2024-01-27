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سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من سديروت

1/27/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار تدوي في سديروت ونير عام بغلاف غزة الشمالي.


كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة مفتوحة قرب مدينة سديروت.


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