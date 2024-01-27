سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من سديروت
التاريخ
1/27/2024 5:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار تدوي في سديروت ونير عام بغلاف غزة الشمالي.
كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة مفتوحة قرب مدينة سديروت.
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