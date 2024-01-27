الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية حول تداعيات استمرار الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، ونظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها.
كما تتناول المباحثات ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
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