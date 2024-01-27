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الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية حول تداعيات استمرار الحرب على غزة

1/27/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، ونظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها.


كما تتناول المباحثات ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.


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