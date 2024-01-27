4.425 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين الأردن والهند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال السفير الهندي في عمان انور حليم، إن الهند والأردن أقاما شراكة ديناميكية ومزدهرة، تصل إلى آفاق جديدة كل عام.



وأضاف بمناسبة اليوم الجمهوري الــ75 للهند، أن بلاده تعتبر الأردن شريكا مهما في المنطقة، ويسعى البلدان من أجل السلام والاستقرار العالميين، ويلتزمان بتعزيز التعددية ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واعتبر أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى الأردن وزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للهند خلال مدة 20 يوما، تؤكد قوة وأهمية هذه الشراكة، مشيرا إلى أن الرئيس مودي وجلالة الملك عبدالله الثاني، على اتصال منتظم لتقييم ودعم العلاقات المتنامية، حيث كان آخر لقاء لهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي في الأول من كانون الأول الماضي.



وبين أن التجارة الثنائية بين البلدين وصلت في السنة المالية نيسان 2022 – آذار 2023، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4.425 مليار دولار أميركي، مقارنة ب 1.695 مليار دولار أميركي في 2018-2019، ما يجعلها واحدة من أعلى معدلات النمو في التجارة الثنائية في المنطقة، كما برزت الهند أيضًا باعتبارها رابع أكبر شريك تجاري للأردن في عام 2023.

