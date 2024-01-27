زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات مساء أمس (الجمعة) جنوب غواتيمالا وفق ما أعلنت السلطات التي لم تسجل وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية في مرحلة أولى، وفقاً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وسُجل الزلزال عند الساعة 05:52 ت.غ، ومركزه في المحيط الهادئ على سواحل منطقة إسكوينتلا، على ما أفاد المعهد الوطني لعلم الزلازل في نشرة.



في المقابل، أوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال 6.1 درجة وضرب على عمق 108 كيلومترات.



وشعر سكان جنوب البلاد بالزلزال، وكذلك في مدينة أنتيغوا غواتيمالا السياحية المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة ((اليونيسكو)).

وتقع هذه المدينة على بعد 45 كيلومتراً من عاصمة غواتيمالا.

الشرق الأوسط