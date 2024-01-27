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الموجات فوق الصوتية وسيلة جديدة للتنبؤ بالولادة المبكرة

1/27/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد باحثون في جامعة إلينوي شيكاغو أن فحوصات الموجات فوق الصوتية، التي تلتقط التغيرات "البنيوية الدقيقة" في عنق الرحم لدى المرأة، يمكن أن تتنبأ بمخاطر الولادة المبكرة، حتى لدى الأمهات لأول مرة.
وقالت الدكتورة باربرا ماكفارلين الباحثة الرئيسية: "اليوم، ينتظر الأطباء علامات وأعراض الولادة المبكرة"، "ستكون تقنيتنا مفيدة في اتخاذ القرارات بناءً على الأنسجة وليس فقط على الأعراض".


ووفق "هيلث داي"، تحدث الولادات قبل موعدها لدى ما بين 10% و15% من حالات الحمل.


لأول مرة
وخطرت فكرة ماكفارلين لأول مرة عندما كانت طالبة دراسات عليا بينما كانت تعمل أخصائية تخطيط الصدى. ولاحظت أن عنق الرحم ظهر بشكل مختلف في فحوصات النساء اللاتي قمن فيما بعد بالولادة المبكرة.


وقالت: "لم يكن أحد ينظر إليها"، لذلك قامت وزملاؤها بدراسة حالات الحمل لـ 429 امرأة أنجبن دون تحريض.


وباستخدام الموجات فوق الصوتية الكمية لرصد التغيرات الهيكلية الدقيقة في أنسجة عنق الرحم، وجد الباحثون أن عمليات المسح كانت فعالة في التنبؤ بأي من الأمهات اللاتي ينجبن لأول مرة سيلدن، أو لا يلدن قبل الأوان.


وكانت هذه الاستراتيجية أكثر فعالية بين الأمهات اللاتي أنجبن من قبل.


ووجد الباحثون أن الجمع بين البيانات من الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى أي تاريخ سابق للولادة المبكرة كان أكثر فعالية في التنبؤ بالولادة المبكرة اللاحقة من استخدام أي من القياسين وحدهما.

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