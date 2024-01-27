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المجلس النرويجي للاجئين: الحرب على غزة ليست صراعا بين طرفين متساويين

1/27/2024 5:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المجلس النرويجي للاجئين ان حجم المذبحة في غزة يؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ليست صراعا بين طرفين متساويين.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 26 ألف شهيد و64 ألف جريح.




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