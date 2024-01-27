المجلس النرويجي للاجئين: الحرب على غزة ليست صراعا بين طرفين متساويين

المجلس النرويجي للاجئين: الحرب على غزة ليست صراعا بين طرفين متساويين
التاريخ
1/27/2024 5:10:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المجلس النرويجي للاجئين ان حجم المذبحة في غزة يؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ليست صراعا بين طرفين متساويين.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 26 ألف شهيد و64 ألف جريح.
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