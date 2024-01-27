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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/27/2024 4:33:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 1 (كونا) --

السابع والعشرون من يناير
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1971 - تأسيس بنك الكويت والشرق الأوسط برأسمال قيمته 901ر393ر70 دينار بهدف القيام بالأعمال المصرفية كافة.
2004 - وفاة عضو مجلس الأمة الأسبق مبارك الدبوس عن عمر ناهز 74 عاما حيث شغل عضوية المجلس في الفصل التشريعي الأول عام 1963 والثاني عام 1967 والفصل التشريعي الخامس عام 1981.
2012 - الكويت توقع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلتزم بموجبها بتقديم مساهمة مالية للوكالة قدرها عشرة ملايين دولار لإنشاء بنك الوقود النووي.
2013 - شركة البترول الكويتية العالمية (كي. بي.آي) وشركاؤها توقع مع كونسورتيوم دولي عقد الهندسة والتوريد والإنشاء لمجمع يضم مصفاة نفطية ومجمعا للبتروكيماويات شمالي فيتنام بقيمة تسعة مليارات دولار.
2018 - الكويت تساهم بنحو 4ر2 مليون دولار لعدد من برامج وصناديق ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة دعما لأعمالها وإيمانا بجهودها في الميدان منها صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. (النهاية)




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