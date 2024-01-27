حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 1 (كونا) --
السابع والعشرون من يناير
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1971 - تأسيس بنك الكويت والشرق الأوسط برأسمال قيمته 901ر393ر70 دينار بهدف القيام بالأعمال المصرفية كافة.
2004 - وفاة عضو مجلس الأمة الأسبق مبارك الدبوس عن عمر ناهز 74 عاما حيث شغل عضوية المجلس في الفصل التشريعي الأول عام 1963 والثاني عام 1967 والفصل التشريعي الخامس عام 1981.
2012 - الكويت توقع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلتزم بموجبها بتقديم مساهمة مالية للوكالة قدرها عشرة ملايين دولار لإنشاء بنك الوقود النووي.
2013 - شركة البترول الكويتية العالمية (كي. بي.آي) وشركاؤها توقع مع كونسورتيوم دولي عقد الهندسة والتوريد والإنشاء لمجمع يضم مصفاة نفطية ومجمعا للبتروكيماويات شمالي فيتنام بقيمة تسعة مليارات دولار.
2018 - الكويت تساهم بنحو 4ر2 مليون دولار لعدد من برامج وصناديق ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة دعما لأعمالها وإيمانا بجهودها في الميدان منها صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. (النهاية)
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