الخارجية الأمريكية توافق على صفقات عسكرية محتملة لتركيا واليونان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات عسكرية "محتملة" لكل من تركيا واليونان تتيح حصول أنقرة على 40 طائرة من نوع (إف-16) وحصول اليونان على 40 طائرة من نوع (إف-35).
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان صدر مساء أمس الجمعة إنها أرسلت إشعارا إلى الكونغرس لإخباره بأن وزارة الخارجية وافقت على صفقة الطائرات لتركيا بما يشمل تحديثها والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 23 مليار دولار.
وأشارت إلى أن الصفقة العسكرية تتضمن معدات لتحديث 79 طائرة من طراز (اف-16) موجودة لدى تركيا.
وأكدت أن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين القدرات الجوية وقابلية التشغيل البيني لحليف من منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يمثل قوة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".
بالتزامن مع ذلك كشفت الوكالة عن أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على صفقةت عسكرية "محتملة" لليونان تحصل بموجبها أثينا على طائرات (اف-35) والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية قدرها 6ر8 مليار دولار.
وقالت إن الصفقة "ستسمح لليونان بتحديث قوتها الجوية وتحسين قدرة اليونان على توفير الدفاع عن مجالها الجوي والمساهمة في مهام الناتو للحفاظ على الأمن الإقليمي والدفاع عن حلفاء الناتو والحفاظ على إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وقوات الناتو".
ويأتي القرار الأمريكي ببيع الطائرات لتركيا بعد أيام قليلة فقط من مصادقة البرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف (ناتو). (النهاية)
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