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الخارجية الأمريكية توافق على صفقات عسكرية محتملة لتركيا واليونان

1/27/2024 4:33:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات عسكرية "محتملة" لكل من تركيا واليونان تتيح حصول أنقرة على 40 طائرة من نوع (إف-16) وحصول اليونان على 40 طائرة من نوع (إف-35).
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان صدر مساء أمس الجمعة إنها أرسلت إشعارا إلى الكونغرس لإخباره بأن وزارة الخارجية وافقت على صفقة الطائرات لتركيا بما يشمل تحديثها والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 23 مليار دولار.
وأشارت إلى أن الصفقة العسكرية تتضمن معدات لتحديث 79 طائرة من طراز (اف-16) موجودة لدى تركيا.
وأكدت أن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين القدرات الجوية وقابلية التشغيل البيني لحليف من منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يمثل قوة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".
بالتزامن مع ذلك كشفت الوكالة عن أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على صفقةت عسكرية "محتملة" لليونان تحصل بموجبها أثينا على طائرات (اف-35) والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية قدرها 6ر8 مليار دولار.
وقالت إن الصفقة "ستسمح لليونان بتحديث قوتها الجوية وتحسين قدرة اليونان على توفير الدفاع عن مجالها الجوي والمساهمة في مهام الناتو للحفاظ على الأمن الإقليمي والدفاع عن حلفاء الناتو والحفاظ على إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وقوات الناتو".
ويأتي القرار الأمريكي ببيع الطائرات لتركيا بعد أيام قليلة فقط من مصادقة البرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف (ناتو). (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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