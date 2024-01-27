الخط العربي.. هوية إسلامية وفن ثري يتجدد مع الأجيال

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) تقرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضمن الملف الثقافي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

من شهد كمال (تقرير)

الكويت - 27 - 1 (كونا) -- لغة الضاد ليست كغيرها من اللغات الحية والنابضة بالعراقة والأصالة بل هي أيضا هوية أمة على حد وصف الشاعر اللبناني حليم دموس بأبياته الشهيرة

"لغة إذا وقعت على أسماعنا

كانت لنا بردا على الأكباد

ستظل رابطة تؤلف بيننا

فهي الرجاء لناطق بالضاد"

فكيف الحال إذا سبكت حروفها وأتقنت صنعتها رسما وفنا وتشكيلا حتى بات لها علم وفن تتوارثهما الأجيال جيلا بعد آخر.

فالحضارة الإسلامية عبر تاريخها الزاخر قدمت إنجازات ثرية في مجالات العلوم والفنون شكلت هوية تميزها عن غيرها من أمم ومما استأثرت به أمتنا الإسلامية لنفسها فن الخط إذ عمل الفنانون المسلمون طوال قرون على تحويل حروف اللغة العربية من وسيلة حاملة للمعاني إلى فن خصب بصياغتها وتجسيدها وتوظيفها جماليا راح يجاري الشعر والموسيقى في روعته.

وبعد نزول الوحي على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام صار الاهتمام بالقراءة والكتابة شيئا مهما استجابة لقول الله تعالى "اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم" والقسم العظيم بالحرف وأداته إذ قال تعالى "نون والقلم وما يسطرون" مما أضفى بعدا قدسيا على الحرف وجعل الخطاطين يعكفون على الاهتمام به وإتقانه حتى صار فنا له قواعد وأصول.

والمتأمل في سيرة هذا الفن يجد أنه تطور من الشكل البسيط الذي غلب عليه طابع الجمود إلى أنواع خطوط ذات مميزات جمالية وفنية عديدة نتيجة انتشار الإسلام جغرافيا واستخدام الشعوب للحرف العربي ما شكل حالة إثراء وتمازج ثقافي جوهرها التنوع الثقافي والجغرافي للشعوب التي تداولت الحرف العربي وزيادة توظيف فن الخط لدى الدولة الإسلامية في معظم جوانب الحياة ومظاهرها من عمارة وتدوين وفنون وغيرها.

في هذا السياق قال رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية في مسجد الدولة الكبير المستشار الفني الخطاط فريد العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن "الخط" فن منضبط بنسب هندسية بالغة الإحكام لكنه في الوقت نفسه ليس جمادا إنما مفعم بالحيوية والعمق والحركة لصلته بالقرآن الكريم وليس مستغربا ما قيل في الأثر "الأحرف أمة من الأمم" باعتبارها فنا يستثمر عناصر الجمال في كثير من الفنون الأخرى ليختزلها في لوحة فائقة الروعة ويراعي العمل الفني "الخط" العديد من المفاهيم كالتناغم والتوازن والنور والظل والكتلة والفراغ.

وبين العلي أنه اهتم بدمج الخط العربي مع أعماله التشكيلية وأنه عقب دراسته للهندسة عمل على ثلاثة أمور هي "الفن التشكيلي" و"الهندسة" و"الخط العربي" ليمزج تلك الأضلاع الثلاثة مشكلا مثلثا لتكوين "الخط التشكيلي الهندسي" الذي أصبح يتميز به شخصيا.

وأضاف أنه محب لفن الخط العربي ويعمل في هذا المجال منذ أكثر من 50 عاما وما جذبه إليه هو جمال حروفه وتعدد التشكيل فيه لافتا إلى أنه عمل لوحات بالخط التشكيلي قبل أن يتجه إلى الكتابة والتشكيلات في لفظ الجلالة فشكل في هذا اللفظ 99 تشكيلا بالأبيض والأسود لاقت رواجا وانتشرت في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أنه صمم 500 تشكيل في اسم رسولنا العربي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصدر كتابا اسمه (محمديات) انتشر حول العالم كما أقام معارض خطية لتلك التصاميم في الكويت.

وأكد حرصه على نشر فن الخط العربي من خلال عمله في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأنشأ مركز الكويت للفنون الإسلامية بالتعاون مع عدد من المؤسسين وتمكنوا على مدى 15 عاما من إقامة فعاليات عدة للخط تركت أثرا كبيرا في المجتمع منها مسابقات ودورات وملتقيات ومنتديات ومعارض محلية ودولية وإصدار كتب خاصة بالخط العربي.

وذكر أنه تم أيضا استكتاب واستضافة العديد من الخطاطين والمزخرفين ودعم كثير من المراكز خارج الكويت التي تعنى بنشر فن الخط العربي إلى جانب نشر مطبوعات في مختلف دول العالم وفق الخطة المعمول بها لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال العلي إنه وظف الخط العربي في رسم جداريات وكتابات في مساجد الكويت كما وظف الخط في شعارات لوزارة الأشغال العامة وجمعيات تعاونية وتصميم العديد من النصب التذكارية في البلاد منها القبة الإسلامية في قصر بيان ومجسم "الحمد لله" على طريق الدائري السادس إضافة إلى جدارية مبنى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "لغة الضاد" وأيضا جدارية مركز عبدالرحمن السميط للعلوم الشرعية وهي واجهات بالخط الكوفي المربع.

وأكد أن الخط العربي يحظى باهتمام واسع وصل إلى الدول الغربية إذ نجد العديد من الخطاطين الأجانب يهتمون ويتعلمون الخط العربي بل أصبحوا من رواد الخطاطين عالميا منهم محمد زكريا من الولايات المتحدة الأمريكية وفؤاد هوندا من اليابان والحاج نور الدين من الصين ونورية غارسيا من إسبانيا.

وبين أنه في دول شرق آسيا وصل عدد الذين حصلوا على إجازات في الخط أكثر من 200 خطاط وأصبحوا مدربين ومعلمين في الخط العربي هناك.

وذكر أنه انطلاقا من أهمية الخط العربي أقيمت مسابقات دولية منها ملتقى الشارقة الدولي لفن الخط العربي والمهرجان الدولي للخط العربي في الجزائر وملتقى الخط العربي في القاهرة لافتا إلى دور المغرب وإيران وغيرهما في نشر الخط العربي.

من جانبه قال الاستشاري المعماري وأستاذ العمارة في جامعة الكويت الفنان التشكيلي والخطاط فريد عبدال ل(كونا) إنه استعمل الحرف العربي "كحرف فكري بعقلية منفتحة تشمل علاقة الحرف بالصوت مثل علاقته باللغة وعلاقته بالتشكيل أشبه بعلاقة القلب بالفن ورغم تمرده يظهر كلية العمل بمزاج محافظ وفكر متناسق متوازن فنهج الفن واحد وإن اختلفت تجلياته".

وتناول عبدال علاقة الخط العربي بالعمارة ورأى أنهما يلتقيان في استنادهما إلى جمالية هندسية واحدة تدخل في فلسفة الجمال والتناسق مبينا أن الخط العربي في العصر العباسي استند إلى نظرية النسب الفاضلة وهي نظرية هندسية رياضية معروفة منذ قديم الزمان ظهرت في رسومات الآشوريين والبابليين وانتقلت إلى الفراعنة وهي عبارة عن نسب رياضية من علاقة المخلوقات مع بعضها بعضا ولها علاقة كذلك بالموسيقى وما تزال مستخدمة.

وأوضح أن ابن مقلة أدخل نظرية النسب الفاضلة على الخط العربي في العصر العباسي وصارت نمطا لتحسين هذا الخط وربطه بنواميس الطبيعة مبينا أن النسب الفاضلة تستعمل في العمارة والفنون المرئية بالنمطية نفسها وهذا عزز الخط العربي في توليد مذاهب خط متنوعة بمرور الزمن واتساع الجغرافيا.

وذكر أن هناك فنانين ومعماريين يصممون منحوتات ويجردون الخط المكتوب والمقروء وفق أساسياته مبينا أنه وطلبته في الجامعة يستخدمون خلال ورش عمل عناصر بناء من الخط العربي وأنه يحرص على تمرين طلبته على ذلك وبالفعل تم تصميم مبان وعناصر معمارية مستلهمة من بعض الخطوط العربية.

وأفاد عبدال بأن أي شخص يبدي اهتماما بالخط العربي لابد له أن يتمرن على الكلاسيكيات التي ظهرت في العصر العباسي لكن يجب عليه أن يتجاوزها لاحقا في أعماله ويطور وألا يقع في التكرار كي يصبح ما يعمله فنا لا نقلا.

بدوره قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دكتور العمارة محمد الجسار ل(كونا) إن الخط العربي والعمارة كلاهما فن لكن الاختلاف هو أن الخط ثنائي الأبعاد فيما العمارة ثلاثية أو متعددة الأبعاد.

ورأى الجسار أن هناك علاقة ما بين النظريات اللغوية والعمارة إذ استعارت العمارة من النظريات اللغوية في عصر الحداثة وما بعد الحداثة وفق منظرين لغويين أجانب.

وتابع "أننا نرى توظيف الحرف العربي واستخدامه كرسوم زخرفية على المباني وبتصاميم فنية مبهرة لكن النظريات اللغوية هي من ترتبط بعمارة المباني".

من ناحيته أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل لـ(كونا) اهتمام المجلس بالخط العربي لافتا إلى وجود مبادرات من مؤسس مجموعة (إرث) للخط العربي علي البداح وهو من الشخصيات الكويتية البارزة التي لها مسيرة طويلة في مجال الخط العربي وكيفية استخدامه في قواعد الفنون التشكيلية وهناك أيضا نخبة من الفنانين والخطاطين المهتمين بالخط العربي.

وقال الزامل إن المجلس الوطني للثقافة نظم معارض وورشا ودورات متخصصة بالخط العربي منها معرض (أسماء الله الحسنى) الذي أقيم في شهر مارس الماضي واستخدم المشاركون فيه الخطوط الإسلامية والعربية في عمل تشكيلات فنية وخطوط ممزوجة مع الفن التشكيلي.

وأشار إلى اهتمام المجلس بالخط العربي وبكل صاحب حرفة عالية في هذا الفن والتشكيل والتكوين للخط العربي واستخدامه بشكل فني إبداعي متفرد.

بدورها قالت مسؤولة المرسم الحر سارة خلف لـ(كونا) إنه بالنسبة لجماليات الخط العربي في الفن التشكيلي يستخدم الفنان الحروف ويدخلها ضمن التشكيل الفني للوحات.

وأضافت خلف أنه إيمانا بأهمية الخط العربي كان للمرسم الحر دور في عمل ورش فنية للخط العربي ضمن الفن التشكيلي ومعارض تشكيلية ومشاركات ذات صلة وسط دعم من المؤسسات الرسمية والأهلية لفن الخط العربي في كل مجالاته".

من جهته قال ‏معلم اللغة العربية في وزارة التربية محمد السداني لـ(كونا) إن الخط العربي يتميز عن غيره من اللغات باعتباره فنا إبداعيا لا نجد مثل جماليته وخصوصيته لاسيما في الرسومات والتصميم وصياغة المعادن.

وأضاف السداني أنه "عندما طغت اللغة الإنجليزية ظهرت نهضة واضحة لتعزيز الهوية العربية من خلال الاهتمام بكل ما هو عربي أو مرتبط بلغة الضاد ومن هذه العناصر الخط". وذكر أن الخط العربي جزء أساسي من تراثنا وبالعودة إلى الآثار الإسلامية والعصور القديمة وفي المساجد نجد أن الخط العربي جزء مهم من الهوية ومن طبيعة العمارة الإسلامية وكذلك في تمازجه مع الفنون الأخرى. (النهاية) ش ه د / ت م