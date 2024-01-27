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الرئيس الأمريكي يحث الكونغرس على تمرير تمويل لتأمين الحدود وقضايا الهجرة

1/27/2024 4:33:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على تمرير تمويل لتأمين الحدود وقضايا الهجرة وذلك بعد أشهر من المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم تأت بنتائج حتى الآن.
جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون الذي قد يمرره مجلس الشيوخ "سيصل ميتا".
وقال بايدن في بيان مساء أمس الجمعة إن الحدود "تعاني خللا وقد مر وقت طويل لإصلاح ذلك الخلل" موضحا أن "ما تم التفاوض عليه (بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس) سيكون في حال إقراره الأكثر صرامة والأعدل كمجموعة من الإصلاحات لتأمين الحدود الجنوبية الغربية الأمريكية إذ يتدفق المهاجرون بأعداد كبيرة".
وأضاف أن مشروع قانون التمويل الذي يتم التفاوض عليه منذ أشهر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي "من شأنه أن يمنحني كرئيس سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة وإذا منحت هذه السلطة فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونا".
وأشار البيان إلى طلب بايدن من الكونغرس في أكتوبر الماضي تمويلا إضافيا لتأمين الحدود ومعالجة ملف الهجرة يشمل أيضا توفير 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود و375 قاضي هجرة و1600 موظف لجوء وأكثر من 100 آلة تفتيش متطورة للمساعدة في اكتشاف وإيقاف تهريب المخدرات على الحدود الأمريكية الجنوبية الغربية.
وأكد بايدن "أن تأمين الحدود من خلال هذه المفاوضات يعد مكسبا للولايات المتحدة بالنسبة لكل من يطالب بمراقبة أكثر صرامة للحدود فهذه هي الطريقة للقيام بذلك".
وأوضح أنه "إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود مرروا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه".
وما زالت المفاوضات حول مشروع قانون تأمين الحدود وملف الهجرة عاجزة عن الخروج بنتيجة رغم مرور عدة أشهر.
ويعترض بعض الجمهوريين على تفاصيل مشروع القانون المنشود ويطالبون بسياسات أكثر صرامة بينما يعترض بعض المحافظين على تمرير مشروع القانون في حزمة تشمل تمويلا مخصصا لأوكرانيا.
ويرفض المحافظون تخصيص مزيد من التمويل لأوكرانيا إذ خصصت الولايات المتحدة أكثر من 44 مليار دولار لكييف منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا أواخر فبراير 2022 حسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون). (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع



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