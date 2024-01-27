استشهاد 3 فلسطينيين جراء استمرار عدوان الاحتلال على غزة والضفة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 27 - 1 (كونا) -- استشهد ثلاثة فلسطينيين واصيب اخران فجر اليوم السبت جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان فلسطينيين استشهدا واصيب اخران بعد ان قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا في (رفح) مشيرا إلى أنه تم نقلهم جميعا الى مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار. وفي الضفة الغربية أعلن مستشفى (ابن سينا) في مدينة جنين استشهاد الشاب قسام ياسين (27 عاما) من قرية (دير ابو ضعيف) شمال شرق جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.
وكانت جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية اعلنت في بيان ان طواقم الاسعاف التابعة لها تعاملت مع اصابة خطرة جدا بالرصاص الحي في البطن لشاب ونقلته الى المستشفى الذي اعلن عن استشهاده لاحقا. واقتحمت قوات الاحتلال قرية (دير ابو ضعيف) ودارت مواجهات مع عشرات الشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال التي اطلقت الرصاص الحي بكثافة صوبهم. وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي قصف المباني والاحياء السكنية في قطاع غزة لليوم 113 على التوالي ما ادى في احصائية نشرت امس الى استشهاد 26083 شخصا واصابة 64487 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية) ن ق / ط م ا
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