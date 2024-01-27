Saturday, 27 January 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 3 فلسطينيين جراء استمرار عدوان الاحتلال على غزة والضفة

1/27/2024 4:33:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 27 - 1 (كونا) -- استشهد ثلاثة فلسطينيين واصيب اخران فجر اليوم السبت جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان فلسطينيين استشهدا واصيب اخران بعد ان قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا في (رفح) مشيرا إلى أنه تم نقلهم جميعا الى مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار. وفي الضفة الغربية أعلن مستشفى (ابن سينا) في مدينة جنين استشهاد الشاب قسام ياسين (27 عاما) من قرية (دير ابو ضعيف) شمال شرق جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.
وكانت جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية اعلنت في بيان ان طواقم الاسعاف التابعة لها تعاملت مع اصابة خطرة جدا بالرصاص الحي في البطن لشاب ونقلته الى المستشفى الذي اعلن عن استشهاده لاحقا. واقتحمت قوات الاحتلال قرية (دير ابو ضعيف) ودارت مواجهات مع عشرات الشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال التي اطلقت الرصاص الحي بكثافة صوبهم. وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي قصف المباني والاحياء السكنية في قطاع غزة لليوم 113 على التوالي ما ادى في احصائية نشرت امس الى استشهاد 26083 شخصا واصابة 64487 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية) ن ق / ط م ا

MENAFN27012024000071011013ID1107775117

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث