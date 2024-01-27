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ماليزيا ترحب بقرار (العدل الدولية) بشأن منع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

1/27/2024 4:33:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 27 -1 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الماليزية اليوم السبت بقرار محكمة العدل الدولية بشأن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان إن الحكم يبرر موقف ماليزيا الداعي إلى محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على الفظائع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعربت عن تطلع ماليزيا إلى الإجراءات المقبلة لمحكمة العدل الدولية التي ستنظر في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان المحتل وذلك ضمن الدعم الماليزي المستمر لطلب جنوب أفريقيا.
وقالت الوزارة إن ماليزيا تجدد دعوتها لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها ورفضت طلب كيان الاحتلال برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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