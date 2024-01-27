ماليزيا ترحب بقرار (العدل الدولية) بشأن منع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 27 -1 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الماليزية اليوم السبت بقرار محكمة العدل الدولية بشأن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان إن الحكم يبرر موقف ماليزيا الداعي إلى محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على الفظائع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعربت عن تطلع ماليزيا إلى الإجراءات المقبلة لمحكمة العدل الدولية التي ستنظر في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان المحتل وذلك ضمن الدعم الماليزي المستمر لطلب جنوب أفريقيا.
وقالت الوزارة إن ماليزيا تجدد دعوتها لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها ورفضت طلب كيان الاحتلال برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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