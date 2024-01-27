سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 29ر1 دولار ليبلغ 71ر83 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 29ر1 دولار ليبلغ 71ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 42ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12ر1 دولار لتبلغ 55ر83 دولار للبرميل في حين ارتفعت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتبلغ 01ر78 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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