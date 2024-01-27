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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 29ر1 دولار ليبلغ 71ر83 دولار

1/27/2024 4:33:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 29ر1 دولار ليبلغ 71ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 42ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12ر1 دولار لتبلغ 55ر83 دولار للبرميل في حين ارتفعت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتبلغ 01ر78 دولار. (النهاية)

خ م / ط م ا



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