مساجد الكويت تؤدي صلاة الاستسقاء عملا بالسنة النبوية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) عبدالعزيز الحسيني (حدث.مصور)

الكويت - 27 - 1 (كونا) -- أدت مساجد الكويت صلاة الاستسقاء في عدد 109 مساجد في جميع محافظات الكويت في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت عملا بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في طلب الغيث والسقيا من رب العالمين.

وتقام هذه الصلاة عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء وهي سنة مؤكدة تصلى بإمام وعدد ركعاتها اثنتان تبدأ الأولى بسبع تكبيرات والأخيرة بخمس وبعد الصلاة يخطب الامام ثم يدعو ويرفع يديه مع المصلين إلى الخالق جلت قدرته طالبا الغوث والسقيا لعباده وسائر الأحياء. (النهاية) ع ظ /