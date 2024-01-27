أمين عام الميثاق الوطني يفتتح معرضا بعنوان غزة صامدة في لواء الرمثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) افتتح امين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني مساء اليوم الجمعة، معرض للفنان التشكيلي شادي غوانمة، بعنوان (غزة صامدة) الذي أقيم في فرع الحزب في لواء الرمثا.
وقال المومني إن الحرب على غزة تعنينا جميعا وتعني لنا الكثير ونحن في حزب الميثاق فتحنا أبواب مقر الحزب لإقامة هذه الفعالية التي قدم فيها الفنان غوانمة لوحات عبّر فيها عن صبر وصمود أهل غزة.
وقدم الغوانمة في المعرض، 22 لوحة فنية عن القطاع، تضمنت عدة مواضيع تجسد صمود الشعب الفلسطيني المحب لأرضه.
وقال الفنان غوانمة إن غزة قضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية، وقد عبرت في أعمالي الفنية عن الصمود والشموخ، وقدمت لوحات عن التهجير تضمن بعضها رمز حمامة السلام الحبيسة، تجسيدا للمعاناة التي يعانيها أخواننا في فلسطين الحبيبة.
وحضر الافتتاح عدد اعضاء المكتب السياسي واعضاء الهيئة الادارية في اللواء واعضاء الحزب وعدد من أبناء المجتمع المحلي والفنانين التشكيليين.
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