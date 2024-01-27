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أمين عام الميثاق الوطني يفتتح معرضا بعنوان غزة صامدة في لواء الرمثا

1/27/2024 4:30:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح امين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني مساء اليوم الجمعة، معرض للفنان التشكيلي شادي غوانمة، بعنوان (غزة صامدة) الذي أقيم في فرع الحزب في لواء الرمثا.

وقال المومني إن الحرب على غزة تعنينا جميعا وتعني لنا الكثير ونحن في حزب الميثاق فتحنا أبواب مقر الحزب لإقامة هذه الفعالية التي قدم فيها الفنان غوانمة لوحات عبّر فيها عن صبر وصمود أهل غزة.

وقدم الغوانمة في المعرض، 22 لوحة فنية عن القطاع، تضمنت عدة مواضيع تجسد صمود الشعب الفلسطيني المحب لأرضه.

وقال الفنان غوانمة إن غزة قضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية، وقد عبرت في أعمالي الفنية عن الصمود والشموخ، وقدمت لوحات عن التهجير تضمن بعضها رمز حمامة السلام الحبيسة، تجسيدا للمعاناة التي يعانيها أخواننا في فلسطين الحبيبة.

وحضر الافتتاح عدد اعضاء المكتب السياسي واعضاء الهيئة الادارية في اللواء واعضاء الحزب وعدد من أبناء المجتمع المحلي والفنانين التشكيليين.

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