مجلس الأمن يبحث أمر العدل الدولية لإسرائيل الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من اجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحتل.
وطلبت الجلسة التي سجلت طارئة الجزائر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.
وكان أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أكد الليلة الماضية أنه سيقوم بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن غزة إلى مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار يوزع لاحقا على الأعضاء بشأن كيفية تطبيق أمر المحكمة.
وعادة ما يصدر مجلس الأمن قراراته بشأن القضية الفلسطينية من الفصل السادس الذي يخلو من فرض عقوبات على الطرف المعني (إسرائيل) أو تهديد باستخدام القوة ضدها.- (بترا)
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