Saturday, 27 January 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزة- (فيديو)

1/27/2024 4:30:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من انهيار مستشفى في مدينة خان يونس، التي تشهد معارك بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية“حماس”.
وكتب غيبريسوس مساء الجمعة على موقع“إكس” للتواصل الاجتماعي أن مستشفى ناصر يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات.

وقد فر مئات المرضى والعاملين في المستشفى بسبب القتال وصعوبة نقل الإمدادات إليه. وقال غيبريسوس إن هناك 350 مريضا و5 آلاف نازح في المستشفى.
وأعلنت منظمة الإغاثة“أطباء بلا حدود” أن الرعاية الصحية الأساسية في مستشفى ناصر قد انهارت.


وقالت المنظمة في بيان صحفي إن“هذه الهجمات الممنهجة ضد الرعاية الصحية غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن لكي يتمكن المصابون من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. لقد أصبح النظام الصحي بأكمله متوقفا عن العمل. ويعتبر هذا المستشفى هو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة لا تزال تعمل.
(د ب أ)

MENAFN27012024000072011014ID1107775107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث