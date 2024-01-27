مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزة- (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من انهيار مستشفى في مدينة خان يونس، التي تشهد معارك بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية“حماس”.وكتب غيبريسوس مساء الجمعة على موقع“إكس” للتواصل الاجتماعي أن مستشفى ناصر يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات.

وقد فر مئات المرضى والعاملين في المستشفى بسبب القتال وصعوبة نقل الإمدادات إليه. وقال غيبريسوس إن هناك 350 مريضا و5 آلاف نازح في المستشفى.وأعلنت منظمة الإغاثة“أطباء بلا حدود” أن الرعاية الصحية الأساسية في مستشفى ناصر قد انهارت.



وقالت المنظمة في بيان صحفي إن“هذه الهجمات الممنهجة ضد الرعاية الصحية غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن لكي يتمكن المصابون من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. لقد أصبح النظام الصحي بأكمله متوقفا عن العمل. ويعتبر هذا المستشفى هو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة لا تزال تعمل.

(د ب أ)