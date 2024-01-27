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إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضا في قضية تشهير

1/27/2024 4:30:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لهزيمة قاسية -أمس الجمعة- أمام هيئة محلفين في مانهاتن بولاية نيويورك بعد أن أمرته بدفع تعويضات، قيمتها 83.3 مليون دولار، إلى الصحفية إي جين كارول التي قالت إنه دمر سمعتها وثقة الناس بها من خلال إنكاره أنه اغتصبها قبل نحو 3 عقود.
كما شمل الأمر القضائي تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل سيئ في تعليقاته العامة حول كارول، و7.3 ملايين تعويضات، و11 مليونا لبرنامج إصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.
واستغرق الأمر أقل من 3 ساعات كي تتوصل هيئة المحلفين إلى الحكم، وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة 10 ملايين دولار.
الصحفية إي جين كارول بعد مغادرة قاعة المحكمة بمانهاتن (الفرنسية)
ترامب يستأنف
من جهته، قال الرئيس السابق إنه سيستأنف، واصفا حكم هيئة المحلفين بـ "السخيف".
ولم يكن ترامب ملزما بالحضور أو تقديم شهادته، لكنه حضر ليحوّل جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعما أن كل جلسة جزء من محاولة للديمقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.
إدانة ترامب
وكانت كارول قد رفعت دعوى قضائية مدنية -بتهمة التشهير- على ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل 5 أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرغدورف غودمان في نيويورك.
وأدين ترامب في مايو/أيار الماضي بتهمة الاعتداء جنسيا على كارول عام 1996 والتشهير بها عام 2022، وأُلزم بدفع تعويض سابق لها بقيمة 5 ملايين دولار.

ورغم إدانة المحكمة في نيويورك بالإجماع ترامب في مايو/أيار الماضي، فقد واصل الرئيس السابق تشويه سمعة الصحفية ووصفها بالكاذبة و"المجنونة" وبأنها "امرأة زائفة" تشيع "رواية كاذبة" حتى تبيع كتابا جديدا، قائلا إنه لم ير كارول في حياته، وفق تعبيره.
يشار إلى أن ترامب فاز بسهولة في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشير على منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هيلي، وهو يقترب من أن يصبح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني ضد الرئيس الحالي جو بايدن.-(وكالات)

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