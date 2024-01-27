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أبو نقطة : قرار العدل الدولية سابقة قانونية لإدانة الكيان الصهيوني

1/27/2024 4:30:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة أن قرار محكمة العدل الدولية المتضمن قبول دعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني يشكل "سابقة قانونية دولية" لإدانة جرائم هذا الكيان الغاصب في غزة.

وأضاف أبو نقطة: "كنا نأمل أن يتم اتخاذ قرار "بوقف النار فوراً" كما هو قرار المحكمة في حرب روسيا و أوكرانيا لكن الناظر إلى تفاصيل القرار يدرك أن هناك مساحة ممكنة لإدانة الكيان الصهيوني لكنها تحتاج إلى جهد قانوني دولي مشترك يوثق جرائم الاحتلال خصوصاً أن عدداً مهماً من الوقائع التي استند لها القرار كان شهادات المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة".

وأشار نقيب المهندسين الزراعيين الى أن قرار العدل الدولية يحمل في وجهه الآخر إدانة لحلفاء الكيان المحتل الداعمين قولاً وفعلاً ولهذا العالم الذي لم يستطع بعد انقضاء 113 يوماً من هذه الحرب أن يوقفها, هذا العالم اليوم مطالب بوقفة جادة وحقيقية لوقف العدوان على غزة, والضغط على الكيان المحتل لإنهاء هذه المعاناة, إذ أنه لايمكن تصور استمرار الحرب على غزة حتى تنهي محكمة العدل الدولية أعمالها والتي يمكن أن تستمر لسنوات قادمة.

وثمن أبو نقطة مواقف الأردن ومساندته الدائمة لأهلنا في غزة, مجدداً دعوته لتطوير الموقف الأردني بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا كشريك وطرف متضرر من هذه الحرب الهمجية باعتبارها مصلحة وطنية أردنية, خصوصاً وأننا نمتلك خبرة قانونية عميقة وتجارب متعددة لعدد من القضاة والمحامين الأردنيين المميزين في القانون الدولي.

MENAFN27012024000072011014ID1107775100

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