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الاحتلال يدمر محطة الصرف الصحي بحي الزيتون في غزة

1/27/2024 4:30:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت بلدية غزة إن قوات الاحتلال دمرت محطة الصرف الصحي B7 في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، والتي تخدم نحو 180 ألف نسمة في مناطق شرق المدينة، ما تسبب بطفح الصرف الصحي في المنطقة وتسربه للمناطق المجاورة للمحطة.
وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم السبت، أن 30 ألف كوب من المياه العادمة ترد يومياً للمحطة، وأن الاحتلال استهدف المرافق الأساسية للمحطة ودمرها بالكامل، حيث تم تدمير المولدات والمضخات وباقي المرافق في المحطة.
وأكدت البلدية أن خطراً كبيراً يتهدد المناطق المجاورة للمحطة في حالة استمرار تدفق المياه العادمة، وأن كارثة صحية وبيئية كبيرة تلوح في الأفق بسبب استمرار فيضان مياه الصرف الصحي.
ودعت المنظمات الدولية للتدخل العاجل وإنقاذ الأوضاع في غزة، التي تعيش ظروفاً صحية وبيئية متردية بسبب استمرار العدوان وقطع ونفاد الوقود وتدمير الاحتلال لمرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي تسبب في كارثة صحية وبيئية كبيرة في المدينة، بسبب تدمير المرافق الحيوية وطفح الصرف الصحي لمناطق واسعة فيها، منها بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان.
-- (بترا)

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