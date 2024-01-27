Saturday, 27 January 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفول السوداني ينهي حياة فنانة بعمر الـ25

1/27/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إهمال و تجاهل تنصيف مكونات منتج حلوى بالطريقة الصحيحة أدى إلى نهاية مأساوية لفنانة شابة وعارضة أزياء نيويوركية تدعى أورلا باكسينديل، بعد تعرضها لصدمة الحساسية الناتجة عن رد فعل تحسسي "شديد"، حسبما شارك محاميها في بيان بتاريخ 24 يناير.

وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، قد توفيت فجأة في 11 يناير بعد أن تناولت كعكة تحتوي على فول سوداني لم يُكشف عنه، وفقًا لفريقها القانوني، الذي وصف التسمية الخاطئة بأنها "خطأ مأساوي".


بعد وفاتها، استدعت سلسلة محلات السوبر ماركت Stew Leonard's حوالي 500 عبوة من بسكويت الفانيليا الفلورنسي التي تم بيعها في الفترة من 6 نوفمبر إلى 31 ديسمبر في متاجر في دانبري ونيوينجتون بولاية كونيتيكت، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.


وفاة بسبب خطأ في مكونات الحلوى
وقال محامي الراقصة إن حالة الطوارئ الطبية ناجمة عن "الإهمال الجسيم والسلوك المتهور"، لأن الشركة المصنعة أو البائع "فشل في التعرف بشكل صحيح على محتويات ملف تعريف الارتباط على العبوة".


كما قال ستيو ليونارد جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة Stew Leonard، أن المورد قام بتغيير الوصفة من جوز الصويا إلى الفول السوداني دون إخطارهم. ومع ذلك، قالت الشركة المصنعة Cookies United إنها أبلغت Stew Leonard's بتغيير المكونات قبل عدة أشهر "لسوء الحظ، وبالنظر إلى مأساة هذه الظروف، نحتاج إلى الإشارة إلى أن شركة Cookies United قد أخطرت شركة Stew Leonard's في يوليو من عام 2023 بأن هذا المنتج يحتوي الآن على الفول السوداني وأن جميع المنتجات المشحونة إليها تم تصنيفها وفقًا لذلك".

بعد هذه المأساة، قدم محامي باكسينديل تعازيه لعائلتها. وجاء في البيان: "لقد غمرهم الحب والدعم والإشادة من جميع أنحاء العالم". "لقد تركت روح أورلا النابضة بالحياة وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز في فنها بصمة لا تمحى لدى كل من عرفها."


وأضاف محاميها: "إن خسارتها المفاجئة ليست مجرد مأساة شخصية لعائلتها وأصدقائها، ولكنها أيضًا خسارة كبيرة للمجتمع الفني".

ولدت باكسينديل في شرق لانكشاير في المملكة المتحدة وانتقلت إلى نيويورك لتصبح راقصة وممثلة وعارضة أزياء محترفة. حصلت على تمثيل في وكالة Go 2 Talent Agency، التي أشادت بالنجمة الشابة على انستغرام في 15 يناير. وجاء في رسالتهم: "سنعتز دائمًا بمواهبها السهلة، وروحها المبهجة، وقلبها الطيب بشكل استثنائي".

في سبتمبر، ظهرت باكسينديل على المسرح في أول جولة لها مع فرقة موميكس الراقصة. حصلت أيضًا على حفلات مع فريق Steps on Broadway - الذي ذكرها على أنها "راقصة جميلة" و"حالمة متعطشة" في تكريم على إنستغرام - بالإضافة إلى The Ride NYC، وهي شركة مسرحية تجريبية تقدم عروضها في شوارع نيويورك. ووصفتها The Ride بأنها "عضوة عزيزة في فريقنا وراقصة موهوبة رائعة"، وكتبت عبر إنستغرام: "بينما نحزن على خسارتها، دعونا نحتفل أيضًا بالبهجة التي جلبتها إلى حياتنا". -وكالات

MENAFN27012024000072011014ID1107775098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث