دراسة سريرية مستقلة جديدة تكشف عن مدى سلامة وفعالية غرسة الثدي PERLE المُقدَّمة من شركة GC Aesthetics

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفتخر شركة GC Aesthetics® (GCA)، إحدى الشركات التكنولوجية الطبية الخاصة التي تقدم حلولاً تجميلية وترميمية لأسواق الرعاية الصحية العالمية، بالإعلان عن أنه التطرُّق إلى غرسة الثدي، PERLETM، في مقالة مستقلة حديثة تمت مراجعتها مؤخرًا ونشرت في المنتدى المفتوح لمجلة الجراحة التجميلية. تبرز الدراسة التي أجراها السيد Taimur Shoaib (المملكة المتحدة) مدى سلامة غرسة PERLE وفعاليتها، وهي غرسة ثدي دائرية ناعمة غير شفافة مع سطح Bio-QTM فريد وطبقة من الهلام من الجيل السادس.

تُعدُّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر البيانات السريرية الخاصة بغرسة PERLE في مجلة دولية، مما يثبت سلامتها وفعاليتها.

تم إجراء تحليلات بأثر رجعي على مجموعة مكوَّنة من 374 مريضًا، مع متوسط مدة متابعة تبلغ 18 شهرًا. كما تسلط الدراسة الضوء على معدلات المضاعفات المنخفضة عند استخدام غرسات PERLETM.

"لقد أجريت هذه الدراسة لفحص مدى سلامة غرسات PERLE. لقد بدأنا باستخدام هذه الغرسات في عيادتي، La Belle Forme الكائنة في غلاسكو، في بداية عام 2021 عندما اكتشف أنها مدعومة بالعلم. يتناسب كل جانب تطبيقي من عملية الزرع مع فكرتي عن الجودة العالية وأردت اختبارها لاكتشافها بنفسي. تابعنا 374 مريضًا ممن قاموا بزرع غرسات PERLE، على مدار 18 شهرًا في المتوسط. وقد كشفت دراستنا أن خصائص السلامة لهذه الغرسات يمكن مقارنتها بغيرها من الغرسات الحديثة دون أي مضاعفات مرتبطة بالزرع أو حالات انكماش المحفظة" حسبما ذكر السيد Taimur Shoaib.

تتحقق هذه الدراسة السريرية المستقلة من جودة غرسات الثدي PERLE وسلامتها، وتلبية معايير وتوقعات كل من الجراحين والمرضى.

وعلَّق Chris Brotherston، رئيس قسم الجودة والشؤون التنظيمية والسريرية لشركة GC Aesthetics، قائلاً: "هذا ليس مجرد إنجاز تاريخي لشركة GC Aesthetics؛ بل هو تأكيد على التزامنا بالسلامة وتحقيق نتائج رائعة. تنتابنا حالة من الفخر أيضًا بالإعلان عن بدء دراستنا المستقبلية لمدة 10 سنوات حول PERLE في الربع الأول من عام 2024، لمواصلة جمع البيانات المهمة وتوسيع نطاق الأمان والتوافق المحسَّن."

اقرأ المقالة كاملةً من هنا: Zhi Yang Ng, Calum Honeyman, Taimur Shoaib, Single-Institution Early Experience With a New, Smooth, Opaque, and Round Breast Implant Over a 2-Year Period, Aesthetic Surgery Journal Open Forum, Volume 5, 2023, ojad090,

نبذة عن GC Aesthetics®

GC Aesthetics® هي إحدى الشركات العالمية التي لها باع طويل في مجال التكنولوجيا الطبية حيث تعمل على تطوير مجموعة شاملة من المنتجات التجميلية والترميمية الخاصة وتصنيعها وتسويقها.

وطوال تاريخها الحافل الممتد لـ 40 عامًا، كرست GCA® جهودها لتطوير علم التجميل الطبي وتقديم عمليات زراعة الثدي عالية الجودة لتكبير الثدي وجراحة ترميم الثدي. لقد قمنا ببيع أكثر من 3 ملايين غرسة في 70 بلدًا، وتحظى منتجاتنا بالدعم من خلال بيانات سريرية منشورة مدتها 10 سنوات.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.