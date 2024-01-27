دراسة سريرية مستقلة جديدة تكشف عن مدى سلامة وفعالية غرسة الثدي PERLE المُقدَّمة من شركة GC Aesthetics

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفتخر شركة GC Aesthetics® (GCA)، إحدى الشركات التكنولوجية الطبية الخاصة التي تقدم حلولاً تجميلية وترميمية لأسواق الرعاية الصحية العالمية، بالإعلان عن أنه التطرُّق إلى غرسة الثدي، PERLETM، في مقالة مستقلة حديثة تمت مراجعتها مؤخرًا ونشرت في المنتدى المفتوح لمجلة الجراحة التجميلية. تبرز الدراسة التي أجراها السيد Taimur Shoaib (المملكة المتحدة) مدى سلامة غرسة PERLE وفعاليتها، وهي غرسة ثدي دائرية ناعمة غير شفافة مع سطح Bio-QTM فريد وطبقة من الهلام من الجيل السادس.

تُعدُّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر البيانات السريرية الخاصة بغرسة PERLE في مجلة دولية، مما يثبت سلامتها وفعاليتها.

تم إجراء تحليلات بأثر رجعي على مجموعة مكوَّنة من 374 مريضًا، مع متوسط مدة متابعة تبلغ 18 شهرًا. كما تسلط الدراسة الضوء على معدلات المضاعفات المنخفضة عند استخدام غرسات PERLETM.

"لقد أجريت هذه الدراسة لفحص مدى سلامة غرسات PERLE. لقد بدأنا باستخدام هذه الغرسات في عيادتي، La Belle Forme الكائنة في غلاسكو، في بداية عام 2021 عندما اكتشف أنها مدعومة بالعلم. يتناسب كل جانب تطبيقي من عملية الزرع مع فكرتي عن الجودة العالية وأردت اختبارها لاكتشافها بنفسي. تابعنا 374 مريضًا ممن قاموا بزرع غرسات PERLE، على مدار 18 شهرًا في المتوسط. وقد كشفت دراستنا أن خصائص السلامة لهذه الغرسات يمكن مقارنتها بغيرها من الغرسات الحديثة دون أي مضاعفات مرتبطة بالزرع أو حالات انكماش المحفظة" حسبما ذكر السيد Taimur Shoaib.

تتحقق هذه الدراسة السريرية المستقلة من جودة غرسات الثدي PERLE وسلامتها، وتلبية معايير وتوقعات كل من الجراحين والمرضى.

وعلَّق Chris Brotherston، رئيس قسم الجودة والشؤون التنظيمية والسريرية لشركة GC Aesthetics، قائلاً: "هذا ليس مجرد إنجاز تاريخي لشركة GC Aesthetics؛ بل هو تأكيد على التزامنا بالسلامة وتحقيق نتائج رائعة. تنتابنا حالة من الفخر أيضًا بالإعلان عن بدء دراستنا المستقبلية لمدة 10 سنوات حول PERLE في الربع الأول من عام 2024، لمواصلة جمع البيانات المهمة وتوسيع نطاق الأمان والتوافق المحسَّن."

اقرأ المقالة كاملةً من هنا: Zhi Yang Ng, Calum Honeyman, Taimur Shoaib, Single-Institution Early Experience With a New, Smooth, Opaque, and Round Breast Implant Over a 2-Year Period, Aesthetic Surgery Journal Open Forum, Volume 5, 2023, ojad090,

نبذة عن GC Aesthetics®

GC Aesthetics® هي إحدى الشركات العالمية التي لها باع طويل في مجال التكنولوجيا الطبية حيث تعمل على تطوير مجموعة شاملة من المنتجات التجميلية والترميمية الخاصة وتصنيعها وتسويقها.

وطوال تاريخها الحافل الممتد لـ 40 عامًا، كرست GCA® جهودها لتطوير علم التجميل الطبي وتقديم عمليات زراعة الثدي عالية الجودة لتكبير الثدي وجراحة ترميم الثدي. لقد قمنا ببيع أكثر من 3 ملايين غرسة في 70 بلدًا، وتحظى منتجاتنا بالدعم من خلال بيانات سريرية منشورة مدتها 10 سنوات.

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