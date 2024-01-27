النفط يرتفع عند التسوية محققًا مكاسب أسبوعية تتجاوز 6%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعززت الحالة الصعودية لأسعار العقود الآجلة للنفط بشكل كبير هذا الأسبوع، حيث شكلت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي دعمًا، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما ساعد في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وعند تسوية تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس بنسبة 1.35% بما يعادل 1.12 دولار عند 83.55 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً مكاسب بنسبة 6.35%.
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فيما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.85% أو 65 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ 6 نوفمبر الماضي، ليرتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 6.50%.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يناير.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تجتمع لجنة الرقابة الوزارية المشتركة لتحالف“أوبك+” عبر الإنترنت الخميس الموافق الأول من فبراير، مشيرة أن الغرض الرئيسي مناقشة مستويات الإنتاج، ومرجحة عدم تغيير السياسة الحالية.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775084
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