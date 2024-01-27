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النفط يرتفع عند التسوية محققًا مكاسب أسبوعية تتجاوز 6%

1/27/2024 4:16:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعززت الحالة الصعودية لأسعار العقود الآجلة للنفط بشكل كبير هذا الأسبوع، حيث شكلت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي دعمًا، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما ساعد في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس بنسبة 1.35% بما يعادل 1.12 دولار عند 83.55 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً مكاسب بنسبة 6.35%.

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فيما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.85% أو 65 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ 6 نوفمبر الماضي، ليرتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 6.50%.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يناير.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تجتمع لجنة الرقابة الوزارية المشتركة لتحالف“أوبك+” عبر الإنترنت الخميس الموافق الأول من فبراير، مشيرة أن الغرض الرئيسي مناقشة مستويات الإنتاج، ومرجحة عدم تغيير السياسة الحالية.

المصدر:

MENAFN27012024000202011048ID1107775084

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