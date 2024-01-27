الذهب يسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، مع استيعاب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن الموعد المتوقع لبدء دورة التيسير النقدي.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2017.3 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2028.1 دولار، لكن المعدن الأصفر أنهى تداولات الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.6%، مسجلًا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
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وبحسب وزارة التجارة الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية – باستثناء الغذاء والطاقة -، بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر وزاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي، في مقابل توقعات رجحت زيادات بنسبة 0.2% و3% على التوالي.
وأوضحت البيانات، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي – في ديسمبر بنسبة 0.7%، وهي وتيرة أكثر من التقديرات البالغة 0.5%، عقب الرواج خلال العطلات في نهاية العام.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 46.2% من 48.1% قبل يوم واحد.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775083
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