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الذهب يسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

1/27/2024 4:16:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، مع استيعاب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن الموعد المتوقع لبدء دورة التيسير النقدي.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2017.3 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2028.1 دولار، لكن المعدن الأصفر أنهى تداولات الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.6%، مسجلًا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

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وبحسب وزارة التجارة الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية – باستثناء الغذاء والطاقة -، بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر وزاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي، في مقابل توقعات رجحت زيادات بنسبة 0.2% و3% على التوالي.

وأوضحت البيانات، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي – في ديسمبر بنسبة 0.7%، وهي وتيرة أكثر من التقديرات البالغة 0.5%، عقب الرواج خلال العطلات في نهاية العام.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 46.2% من 48.1% قبل يوم واحد.

المصدر:

MENAFN27012024000202011048ID1107775083

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