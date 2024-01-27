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الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية مع إغلاق قياسي لـداو جونز

1/27/2024 4:16:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الجلسة، محققة ثالث مكاسبها الأسبوعية هذا العام، في ظل استيعاب الأسواق نتائج أعمال الشركات، ومع تقييم صدور المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

وعند نهاية تداولات الجمعة، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 60 نقطة عند خامس إغلاق قياسي له هذا الشهر، والذي بلغ 38109 نقاط، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.65%.

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بينما استقرت قيمة مؤشر“S&P 500” عند 4890 نقطة، لينهي سلسلة إغلاقات قياسية امتدت عبر 5 جلسات متتالية، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

وأنهى مؤشر“ناسداك” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 0.95%، رغم انخفاض قيمته عن جلسة أمس بنسبة 0.35% أو 55 نقطة عند 15455 نقطة.

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