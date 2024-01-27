الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية مع إغلاق قياسي لـداو جونز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الجلسة، محققة ثالث مكاسبها الأسبوعية هذا العام، في ظل استيعاب الأسواق نتائج أعمال الشركات، ومع تقييم صدور المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.
وعند نهاية تداولات الجمعة، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 60 نقطة عند خامس إغلاق قياسي له هذا الشهر، والذي بلغ 38109 نقاط، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.65%.
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بينما استقرت قيمة مؤشر“S&P 500” عند 4890 نقطة، لينهي سلسلة إغلاقات قياسية امتدت عبر 5 جلسات متتالية، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.
وأنهى مؤشر“ناسداك” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 0.95%، رغم انخفاض قيمته عن جلسة أمس بنسبة 0.35% أو 55 نقطة عند 15455 نقطة.
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