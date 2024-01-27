التجارة الخارجية للسلع والخدمات الصينية تحقق فائضًا في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات 4.34 تريليون يوان (610.63 مليار دولار) في ديسمبر عام 2023، بزيادة 2% على أساس سنوي.
وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إن حجم صادرات السلع بلغ 2.06 تريليون يوان، بينما بلغ حجم وارداتها 1.65 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض قدره 409.9 مليار يوان.
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وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 228 مليار يوان الشهر الماضي، في حين بلغت وارداتها 407.6 مليار يوان، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 179.6 مليار يوان، وفقا للهيئة.
وكانت السياحة أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغ حجم التجارة فيها 171.1 مليار يوان، حسبما أظهرت البيانات.
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