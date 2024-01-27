التجارة الخارجية للسلع والخدمات الصينية تحقق فائضًا في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات 4.34 تريليون يوان (610.63 مليار دولار) في ديسمبر عام 2023، بزيادة 2% على أساس سنوي.

وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إن حجم صادرات السلع بلغ 2.06 تريليون يوان، بينما بلغ حجم وارداتها 1.65 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض قدره 409.9 مليار يوان.

موضوعاتخطة إسبانية بقيمة 2.4 مليار يورو لتوسعة مطار مدريد باراخاس وزير المالية: حريصون على تشجيع الشركات الناشئة التكنولوجية اقتصاد البرازيل ينمو بنسبة 3.1% في 2023

وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 228 مليار يوان الشهر الماضي، في حين بلغت وارداتها 407.6 مليار يوان، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 179.6 مليار يوان، وفقا للهيئة.

وكانت السياحة أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغ حجم التجارة فيها 171.1 مليار يوان، حسبما أظهرت البيانات.