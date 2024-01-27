لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تحدد أولويات أعمالها في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حددت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أولويات أعمالها للعام الجاري، مع وضع حماية المستثمرين وتعزيز جودة الشركات المدرجة وتحسين استقرار السوق على رأس جدول أعمالها.
وقالت اللجنة، إن الصين ستعمل على تحسين القواعد التنظيمية بشأن تسعير الإصدارات والتداول الكمي من بين أمور أخرى، وإعطاء الأولوية لحماية المصالح المشروعة للمستثمرين، وخاصة الصغار منهم.
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وأضافت أنه سيتم العمل على تحسين جودة الشركات المدرجة، وتعزيز وعيها بجلب المزيد من الفوائد للمستثمرين في عام 2024.
وبحسب اللجنة، سيتم تقديم الدعم لمساعدة الشركات المدرجة على النمو بشكل أقوى عبر طرق مثل عمليات الدمج والاستحواذ القائمة على السوق، وتعزيز إدراج القيمة السوقية في تقييم أداء الشركات المملوكة للدولة.
وستبذل اللجنة جهودها لتعزيز الاستقرار الكامن في سوق رأس المال، وتحسين بيئة السياسات بحيث تكون مواتية لتدفق الأموال المتوسطة وطويلة الأجل وتحقيق التوازن بين الاستثمار والتمويل.
كما شددت اللجنة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الرقابة وإحباط المخاطر وتعزيز التنمية هذا العام، ومواصلة كبح المخاطر في المجالات الرئيسية لسوق رأس المال.
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