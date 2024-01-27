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لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تحدد أولويات أعمالها في 2024

1/27/2024 4:16:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حددت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أولويات أعمالها للعام الجاري، مع وضع حماية المستثمرين وتعزيز جودة الشركات المدرجة وتحسين استقرار السوق على رأس جدول أعمالها.

وقالت اللجنة، إن الصين ستعمل على تحسين القواعد التنظيمية بشأن تسعير الإصدارات والتداول الكمي من بين أمور أخرى، وإعطاء الأولوية لحماية المصالح المشروعة للمستثمرين، وخاصة الصغار منهم.

موضوعات متعلقة خطة إسبانية بقيمة 2.4 مليار يورو لتوسعة مطار مدريد باراخاس وزير المالية: حريصون على تشجيع الشركات الناشئة التكنولوجية اقتصاد البرازيل ينمو بنسبة 3.1% في 2023

وأضافت أنه سيتم العمل على تحسين جودة الشركات المدرجة، وتعزيز وعيها بجلب المزيد من الفوائد للمستثمرين في عام 2024.

وبحسب اللجنة، سيتم تقديم الدعم لمساعدة الشركات المدرجة على النمو بشكل أقوى عبر طرق مثل عمليات الدمج والاستحواذ القائمة على السوق، وتعزيز إدراج القيمة السوقية في تقييم أداء الشركات المملوكة للدولة.

وستبذل اللجنة جهودها لتعزيز الاستقرار الكامن في سوق رأس المال، وتحسين بيئة السياسات بحيث تكون مواتية لتدفق الأموال المتوسطة وطويلة الأجل وتحقيق التوازن بين الاستثمار والتمويل.

كما شددت اللجنة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الرقابة وإحباط المخاطر وتعزيز التنمية هذا العام، ومواصلة كبح المخاطر في المجالات الرئيسية لسوق رأس المال.

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