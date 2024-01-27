صادرات البرمجيات الصينية تنخفض 3.6% على أساس سنوي في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صادرات أعمال البرمجيات الصينية 51.42 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

وحققت صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين إيرادات بقيمة 12.33 تريليون يوان (1.73 تريليون دولار) في عام 2023، بزيادة 13.4% على أساس سنوي، مع زيادة معدل النمو بنسبة 2.2 نقطة مئوية مقارنة بما كانت عليه في عام 2022.

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وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في تقرير لها، إن عدد الشركات في القطاع المذكور التي تزيد إيرادات الأعمال السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان تجاوز 38 ألف شركة في عام 2023.

وبحسب البيانات، ظلت ربحية القطاع مستقرة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأرباح ما يقرب من 1.46 تريليون يوان في عام 2023، بزيادة قدرها 13.6% على أساس سنوي، وارتفع معدل نمو الأرباح بـ7.9 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه في عام 2022.