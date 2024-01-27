صادرات البرمجيات الصينية تنخفض 3.6% على أساس سنوي في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت صادرات أعمال البرمجيات الصينية 51.42 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض بنسبة 3.6% على أساس سنوي.
وحققت صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين إيرادات بقيمة 12.33 تريليون يوان (1.73 تريليون دولار) في عام 2023، بزيادة 13.4% على أساس سنوي، مع زيادة معدل النمو بنسبة 2.2 نقطة مئوية مقارنة بما كانت عليه في عام 2022.
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وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في تقرير لها، إن عدد الشركات في القطاع المذكور التي تزيد إيرادات الأعمال السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان تجاوز 38 ألف شركة في عام 2023.
وبحسب البيانات، ظلت ربحية القطاع مستقرة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأرباح ما يقرب من 1.46 تريليون يوان في عام 2023، بزيادة قدرها 13.6% على أساس سنوي، وارتفع معدل نمو الأرباح بـ7.9 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه في عام 2022.
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