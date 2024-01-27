الأرباح الصناعية في الصين تسجل انخفاضا سنويا خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاعاً في الأرباح المجمّعة للشركات الصناعية الكبرى في الصين للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر 2023.
وأشارت البيانات إلى أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) زادت بنسبة 16.8% على أساس سنوي في ديسمبر من العام الماضي.
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وفي عام 2023، بلغت أرباح الشركات الصناعية الكبرى 7.69 تريليون يوان، بانخفاض 2.3% على أساس سنوي، مع تراجع وتيرة الانخفاض بـ2.1 نقطة مئوية عن الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.
وظهرت قطاعات الطاقة والتدفئة والغاز والمياه والإمداد بأفضل أداء في العام الماضي، حيث سجلت الأرباح المجمعة زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 54.7%. وساهمت هذه الزيادة بـ3.1 نقطة مئوية من النمو الإجمالي للأرباح الصناعية في البلاد.
وارتفعت أرباح قطاع تصنيع المعدات بنسبة 4.1% في عام 2023، بزيادة 2.4 نقطة مئوية عن معدل النمو المسجل في العام الأسبق.
ومن بين 41 فئة صناعية تراقبها الهيئة، سجلت 27 فئة نمواً في الأرباح، بحسب الهيئة.
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