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الأرباح الصناعية في الصين تسجل انخفاضا سنويا خلال 2023

1/27/2024 4:16:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاعاً في الأرباح المجمّعة للشركات الصناعية الكبرى في الصين للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر 2023.

وأشارت البيانات إلى أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) زادت بنسبة 16.8% على أساس سنوي في ديسمبر من العام الماضي.

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وفي عام 2023، بلغت أرباح الشركات الصناعية الكبرى 7.69 تريليون يوان، بانخفاض 2.3% على أساس سنوي، مع تراجع وتيرة الانخفاض بـ2.1 نقطة مئوية عن الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.

وظهرت قطاعات الطاقة والتدفئة والغاز والمياه والإمداد بأفضل أداء في العام الماضي، حيث سجلت الأرباح المجمعة زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 54.7%. وساهمت هذه الزيادة بـ3.1 نقطة مئوية من النمو الإجمالي للأرباح الصناعية في البلاد.

وارتفعت أرباح قطاع تصنيع المعدات بنسبة 4.1% في عام 2023، بزيادة 2.4 نقطة مئوية عن معدل النمو المسجل في العام الأسبق.

ومن بين 41 فئة صناعية تراقبها الهيئة، سجلت 27 فئة نمواً في الأرباح، بحسب الهيئة.

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