236 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات الصينية في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت صناعة الاتصالات في الصين توسعا مطردا في عام 2023، مدفوعة بالشركات الناشئة، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وأشارت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن إجمالي إيرادات الأعمال التجارية المجمعة للشركات في القطاع المذكور بلغ 1.68 تريليون يوان (236 مليار دولار) العام الماضي، بزيادة 6.2% على أساس سنوي.
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وواصلت القطاعات الناشئة مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء تحقيق أداء قوي، مع ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 19.1% على أساس سنوي في عام 2023.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 37.5% على أساس سنوي، بينما زادت إيرادات إنترنت الأشياء بنسبة 20.3% مقارنة بمستوى عام 2022.
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