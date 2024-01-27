236 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات الصينية في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صناعة الاتصالات في الصين توسعا مطردا في عام 2023، مدفوعة بالشركات الناشئة، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وأشارت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن إجمالي إيرادات الأعمال التجارية المجمعة للشركات في القطاع المذكور بلغ 1.68 تريليون يوان (236 مليار دولار) العام الماضي، بزيادة 6.2% على أساس سنوي.

موضوعاتخطة إسبانية بقيمة 2.4 مليار يورو لتوسعة مطار مدريد باراخاس وزير المالية: حريصون على تشجيع الشركات الناشئة التكنولوجية اقتصاد البرازيل ينمو بنسبة 3.1% في 2023

وواصلت القطاعات الناشئة مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء تحقيق أداء قوي، مع ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 19.1% على أساس سنوي في عام 2023.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 37.5% على أساس سنوي، بينما زادت إيرادات إنترنت الأشياء بنسبة 20.3% مقارنة بمستوى عام 2022.