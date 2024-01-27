الصين تشهد نموا في شحنات الهواتف المحمولة بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتصل إلى 289 مليون وحدة في عام 2023، حسبما ذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الأكاديمية، إن شحنات هواتف الجيل الخامس بلغت 240 مليون وحدة في العام الماضي، بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي، وتمثل 82.8% من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بالصين في عام 2023.

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وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة بالبلاد في عام 2023، مع نمو إجمالي الشحنات بنسبة 1.1% عن العام الأسبق ليصل إلى 231 مليون وحدة.

وأظهرت البيانات أنه تم طرح إجمالي 406 طرازات جديدة من الهواتف ذات العلامات التجارية المحلية في العام الماضي، بزيادة 5.5%على أساس سنوي.

وكشفت أنه في ديسمبر 2023 وحده، بلغ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة ما يقرب من 28.28 مليون وحدة، بزيادة 1.5% على أساس سنوي.