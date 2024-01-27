الصين تشهد نموا في شحنات الهواتف المحمولة بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتصل إلى 289 مليون وحدة في عام 2023، حسبما ذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقالت الأكاديمية، إن شحنات هواتف الجيل الخامس بلغت 240 مليون وحدة في العام الماضي، بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي، وتمثل 82.8% من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بالصين في عام 2023.
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وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة بالبلاد في عام 2023، مع نمو إجمالي الشحنات بنسبة 1.1% عن العام الأسبق ليصل إلى 231 مليون وحدة.
وأظهرت البيانات أنه تم طرح إجمالي 406 طرازات جديدة من الهواتف ذات العلامات التجارية المحلية في العام الماضي، بزيادة 5.5%على أساس سنوي.
وكشفت أنه في ديسمبر 2023 وحده، بلغ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة ما يقرب من 28.28 مليون وحدة، بزيادة 1.5% على أساس سنوي.
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