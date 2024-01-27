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433 مليار دولار قروض بنك التنمية الصيني العام الماضي

1/27/2024 4:16:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر بنك التنمية الصيني، قروضًا بإجمالي 3.08 تريليون يوان (نحو 433 مليار دولار) خلال العام الماضي.

وركزت نصف القروض المذكورة تقريباً على تطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم المالي للمشاريع الرئيسية في البلاد في قطاعات مثل نقل المياه، وبناء القنوات والحوسبة.

موضوعات متعلقة خطة إسبانية بقيمة 2.4 مليار يورو لتوسعة مطار مدريد باراخاس اقتصاد البرازيل ينمو بنسبة 3.1% في 2023 “إيرباص” و”تاتا” تتعاونان لبناء منشأة لتجميع طائرات الهليكوبتر في الهند

ووضع البنك خطته لعام 2024 خلال مؤتمر عُقد مؤخراً، متعهداً بتكثيف الجهود لمساعدة الاستراتيجيات الوطنية للبلاد ودعم التعافي الاقتصادي.

كما أكد البنك على الحاجة المُلحة لنزع فتيل المخاطر المالية في المجالات الرئيسية.

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