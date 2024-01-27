433 مليار دولار قروض بنك التنمية الصيني العام الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر بنك التنمية الصيني، قروضًا بإجمالي 3.08 تريليون يوان (نحو 433 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وركزت نصف القروض المذكورة تقريباً على تطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم المالي للمشاريع الرئيسية في البلاد في قطاعات مثل نقل المياه، وبناء القنوات والحوسبة.
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ووضع البنك خطته لعام 2024 خلال مؤتمر عُقد مؤخراً، متعهداً بتكثيف الجهود لمساعدة الاستراتيجيات الوطنية للبلاد ودعم التعافي الاقتصادي.
كما أكد البنك على الحاجة المُلحة لنزع فتيل المخاطر المالية في المجالات الرئيسية.
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