إيرباص وتاتا تتعاونان لبناء منشأة لتجميع طائرات الهليكوبتر في الهند

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“إيرباص”، أنها ستتعاون مع مجموعة“تاتا” لبناء خط تجميع لطائرات الهليكوبتر“إتش 125” في الهند.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان، إن خط التجميع النهائي للمدى المدني للطائرات المروحية، سيكون أول منشأة لتصنيع طائرات الهليكوبتر من قبل القطاع الخاص في البلاد.

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وستعمل شركة“تاتا أدفانسد سيستمز- Tata Advanced Systems” التابعة لمجموعة“تاتا” مع“إيرباص هليكوبترز- Airbus Helicopters” على بناء المنشأة وتشغيلها.

وذكرت الشركة أن المنشأة ستكون مسؤولة أيضًا عن اختبار وتأهيل وتسليم طائرات الهليكوبتر للعملاء في الهند والمنطقة، وأن موقع خط التجميع سيتم تحديده بشكل مشترك من قبل الشريكين.

وسيستغرق بناء خط التجميع 24 شهرًا ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى من المنشأة في عام 2026، بحسب البيان.