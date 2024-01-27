إيرباص وتاتا تتعاونان لبناء منشأة لتجميع طائرات الهليكوبتر في الهند

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“إيرباص”، أنها ستتعاون مع مجموعة“تاتا” لبناء خط تجميع لطائرات الهليكوبتر“إتش 125” في الهند.
وقالت الشركة الفرنسية في بيان، إن خط التجميع النهائي للمدى المدني للطائرات المروحية، سيكون أول منشأة لتصنيع طائرات الهليكوبتر من قبل القطاع الخاص في البلاد.
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وستعمل شركة“تاتا أدفانسد سيستمز- Tata Advanced Systems” التابعة لمجموعة“تاتا” مع“إيرباص هليكوبترز- Airbus Helicopters” على بناء المنشأة وتشغيلها.
وذكرت الشركة أن المنشأة ستكون مسؤولة أيضًا عن اختبار وتأهيل وتسليم طائرات الهليكوبتر للعملاء في الهند والمنطقة، وأن موقع خط التجميع سيتم تحديده بشكل مشترك من قبل الشريكين.
وسيستغرق بناء خط التجميع 24 شهرًا ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى من المنشأة في عام 2026، بحسب البيان.
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