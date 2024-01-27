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وزير المالية: حريصون على تشجيع الشركات الناشئة التكنولوجية

1/27/2024 4:16:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحرص على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة“المالية والصناعية والخدمية”.

وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع ممثلي ((Cyperport)) أكبر مجمع أعمال تكنولوجي بهونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: ((تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك))؛ لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الثنائية بمجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة الشركات الناشئة الصديقة للبيئة؛ باعتباره نهجًا عالميًا يتسق مع تحديات التغيرات المناخية.

موضوعات متعلقة الصين تشهد نموا في شحنات الهواتف المحمولة بـ2023 236 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات الصينية في 2023 صادرات البرمجيات الصينية تنخفض 3.6% على أساس سنوي في 2023

وأضاف الوزير أن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال؛ على نحو يُسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يُمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.

وأشار إلى أننا قطعنا خطوات جادة فى رقمنة منظومات الأعمال التى تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، خاصة القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأوضح أن ما تم من رقمنة المنظومة الضريبية ساعدنا على رفع كفاءة التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الاحتياجات التنموية، بما ينعكس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

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