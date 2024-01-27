خطة إسبانية بقيمة 2.4 مليار يورو لتوسعة مطار مدريد باراخاس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خطة استثمار بقيمة 2.4 مليار يورو لتوسيع مطار مدريد باراخاس الدولي حتى تصل طاقته إلى 90 مليون مسافر سنويًا بحلول العام 2031.

وقال سانشيز خلال زيارة معرض فيتور الدولي للسياحة الذي يستمر حتى الأحد في مدريد، إن هذا الاستثمار“وهو الأهم في العقد الماضي في مطار بإسبانيا” سيسمح لمدريد باراخاس بأن يصبح أحد المطارات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

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وسيسمح المشروع، الذي يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية التي قدمتها في العام 2022 هيئة تشغيل المطارات في إسبانيا Aena، في نمو كبير لاتصالاته الجوية من باراخاس ولا سيّما باتجاه آسيا مع استحداث آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وفق سانشيز.

وأشارت الهيئة التي تدير 46 مطارًا في إسبانيا بينها مطار باراخاس، إلى أن 60 مليون شخص قد مرّوا العام الماضي عبر مطار مدريد الذي أصبح على مرّ السنوات مركزًا رئيسياً للاتصالات الجوية بين أوروبا وأميركا اللاتينية.

ويجعل هذا التدفق من المسافرين إلى هذا المطار الذي سبق أن عرف عدة مشاريع توسعة، أقرب إلى طاقته القصوى في حين استقبلت إسبانيا عددًا قياسيًا بلغ 84 مليون زائر أجنبي العام الماضي.

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