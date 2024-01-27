خطة إسبانية بقيمة 2.4 مليار يورو لتوسعة مطار مدريد باراخاس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خطة استثمار بقيمة 2.4 مليار يورو لتوسيع مطار مدريد باراخاس الدولي حتى تصل طاقته إلى 90 مليون مسافر سنويًا بحلول العام 2031.
وقال سانشيز خلال زيارة معرض فيتور الدولي للسياحة الذي يستمر حتى الأحد في مدريد، إن هذا الاستثمار“وهو الأهم في العقد الماضي في مطار بإسبانيا” سيسمح لمدريد باراخاس بأن يصبح أحد المطارات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
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وسيسمح المشروع، الذي يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية التي قدمتها في العام 2022 هيئة تشغيل المطارات في إسبانيا Aena، في نمو كبير لاتصالاته الجوية من باراخاس ولا سيّما باتجاه آسيا مع استحداث آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وفق سانشيز.
وأشارت الهيئة التي تدير 46 مطارًا في إسبانيا بينها مطار باراخاس، إلى أن 60 مليون شخص قد مرّوا العام الماضي عبر مطار مدريد الذي أصبح على مرّ السنوات مركزًا رئيسياً للاتصالات الجوية بين أوروبا وأميركا اللاتينية.
ويجعل هذا التدفق من المسافرين إلى هذا المطار الذي سبق أن عرف عدة مشاريع توسعة، أقرب إلى طاقته القصوى في حين استقبلت إسبانيا عددًا قياسيًا بلغ 84 مليون زائر أجنبي العام الماضي.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107775071
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