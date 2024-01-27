بعد الولايات المتحدة.. كندا تعلق تمويلها للأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت دولة كندا
عن تعليق تمويلها
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وبحسب موقع "ناشونال بوست" الكندي، فإن القرار يأتي في أعقاب إعلان الحكومة الأميركية، الجمعة، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا، بعد "الأدلة" التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، والتي زعمت أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس.
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