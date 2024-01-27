بعد الولايات المتحدة.. كندا تعلق تمويلها للأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت دولة كنداعن تعليق تمويلهالوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب موقع "ناشونال بوست" الكندي، فإن القرار يأتي في أعقاب إعلان الحكومة الأميركية، الجمعة، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا، بعد "الأدلة" التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، والتي زعمت أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس.