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جلسة طارئة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل بعد قرار العدل الدولية بشأن غزة

1/27/2024 4:13:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، مساء أمس الجمعة، إنها "تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

وأشارت "الخارجية الجزائرية" إلى أن بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

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