جلسة طارئة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل بعد قرار العدل الدولية بشأن غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، مساء أمس الجمعة، إنها "تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".
وأشارت "الخارجية الجزائرية" إلى أن بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
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