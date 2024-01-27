أكسيوس: بايدن أخبر نتنياهو أنه لا يمكن أن تستمر الحرب على غزة لمدة عام

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين لم يكشف عن هويتهما، إن الرئيس، جو بايدن، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تقليص العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وضغط للتأكيد على أنه "لا يمكن للحرب أن تستمر لمدة عام".
وقال أحد مستشاري بايدن لموقع "أكسيوس"، إن "البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ بشأن خسارة الناخبين الشباب، الذين يعارض كثير منهم سياسة الرئيس بشأن حرب غزة".
وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض، إنه لا يمكن لبايدن أن يتعامل مع "استمرار هيمنة الحرب وعدد القتلى المتزايد على الأخبار، مع اقتراب موعد الانتخابات"، في إشارة إلى التاثير المحتمل لذلك على حظوظه في الانتخابات.
ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق عندما طلب موقع "أكسيوس" منهما ذلك.
وذكر الموقع الأميركي أن ضغط بايدن على نتانياهو جاء خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما في التاسع عشر من يناير الجاري.
وتعكس تعليقات بايدن خلال المكالمة "القلق الأميركي المتزايد بشأن استمرار الحرب، ورغبة الرئيس في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من انتخابات نوفمبر"، وفقا للموقع ذاته.
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