وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير مروّع في مصر -فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو لحادث تصادم مروع وقع صباح يوم الخميس وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وشهد الطريق الزراعي القاهرة-الإسكندرية قرب بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية حادث تصادم مروع حيث اصطدمت شاحنة (سيارة نقل) بأخرى قادمة في الاتجاه المعاكس ما أسفر عن وقوع الحادث .

وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة الأولى نتيجة السرعة الجنونية ما أسفر عن انحرافها واصطدامها بالسيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وفاة قائدها في الحال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.



وتم إخطار النيابة المصرية التي تولت التحقيق في الواقعة.

العربية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة