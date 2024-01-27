Saturday, 27 January 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير مروّع في مصر -فيديو

1/27/2024 3:09:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو لحادث تصادم مروع وقع صباح يوم الخميس وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وشهد الطريق الزراعي القاهرة-الإسكندرية قرب بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية حادث تصادم مروع حيث اصطدمت شاحنة (سيارة نقل) بأخرى قادمة في الاتجاه المعاكس ما أسفر عن وقوع الحادث .
وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة الأولى نتيجة السرعة الجنونية ما أسفر عن انحرافها واصطدامها بالسيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وفاة قائدها في الحال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.


وتم إخطار النيابة المصرية التي تولت التحقيق في الواقعة.

العربية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة




MENAFN27012024000208011052ID1107774929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث