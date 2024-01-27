الاحتلال يعتقل شابين من أريحا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم عين السلطان بأريحا.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسن أبو سريس، وحاتم الصرفندي، بعد اقتحام منزليهما في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عين السلطان وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

