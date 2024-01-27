Saturday, 27 January 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل شابين من أريحا

1/27/2024 3:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم عين السلطان بأريحا.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسن أبو سريس، وحاتم الصرفندي، بعد اقتحام منزليهما في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عين السلطان وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.


MENAFN27012024000208011052ID1107774928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث