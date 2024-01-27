الاحتلال يعتقل شابين من أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم عين السلطان بأريحا.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسن أبو سريس، وحاتم الصرفندي، بعد اقتحام منزليهما في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عين السلطان وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.
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