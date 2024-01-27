شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وأفادت مصادر طبية، بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.
واستشهد 9 فلسطينيين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.
وفجر اليوم، استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.
وارتقى 28 شهيدا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.
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