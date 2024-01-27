مهمة نووية أميركية في هذه الدولة.. تقرع جرس الحرب الباردة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عاما، حسبما كشفت وثائق للبنتاغون، اطلعت عليها صحيفة "التلغراف".
وبحسب الصحيفة، تؤكد العقود الخاصة بمنشأة جديدة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث أن الولايات المتحدة تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما.
وأزالت الولايات المتحدة الصواريخ النووية من المملكة المتحدة في عام 2008، معتقدة أن تهديد الحرب الباردة من موسكو قد تضاءل.
ويأتي هذا الكشف في أعقاب التحذيرات من أن دول الناتو بحاجة إلى إعداد مواطنيها للحرب مع روسيا.
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