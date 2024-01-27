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مهمة نووية أميركية في هذه الدولة.. تقرع جرس الحرب الباردة

1/27/2024 3:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عاما، حسبما كشفت وثائق للبنتاغون، اطلعت عليها صحيفة "التلغراف".
وبحسب الصحيفة، تؤكد العقود الخاصة بمنشأة جديدة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث أن الولايات المتحدة تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما.
وأزالت الولايات المتحدة الصواريخ النووية من المملكة المتحدة في عام 2008، معتقدة أن تهديد الحرب الباردة من موسكو قد تضاءل.
ويأتي هذا الكشف في أعقاب التحذيرات من أن دول الناتو بحاجة إلى إعداد مواطنيها للحرب مع روسيا.




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