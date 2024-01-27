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WP: خطط واشنطن في عام 2024 لأوكرانيا تركز على الدفاع وليس استعادة الأراضي

1/27/2024 3:09:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لا تركز على دعم أوكرانيا في محاولة استعادة الأراضي في عام 2024، بل مساعدتها في الدفاع وتعزيز الجيش والاقتصاد".


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين: "لا تزال إدارة الرئيس [الأمريكي] جو بايدن، محبطة من الهجوم المضاد الأوكراني الفاشل في العام الماضي، لذلك تعمل على تطوير استراتيجية جديدة لن تركز على استعادة الأراضي بل على مساعدة أوكرانيا في صد الهجمات الروسية الجديدة مع الهدف طويل المدى المتلخص في تعزيز القوات الأوكرانية والاقتصاد الأوكراني".
ووفقا للمقالة، "تختلف الخطة الجديدة بشكل تام عن خطط العام الماضي، عندما كانت الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها تدرب بسرعة القوات الأوكرانية وتوفر أحدث الأسلحة لكييف، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إبعاد القوات الروسية بسرعة".


وتؤكد مصادر الصحيفة، على أن "إدارة جو بايدن تعمل لوضع استراتيجية طويلة المدى لدعم كييف، على الرغم من صعوبات التمويل في الكونغرس".


وبحسب معلومات الصحيفة، "هذه الخطط لا تفترض تحقيق مكاسب كبيرة لأوكرانيا" فيما يتعلق بمحاولات استعادة السيطرة على الأراضي المفقودة.


وقال مسؤول أمريكي للصحيفة: "من الواضح تماما أنهم سيواجهون صعوبة في محاولات تنفيذ هجمات كبيرة على جميع الجبهات شبيهة بالتي حاولوا القيام بها العام الماضي".


وتتلخص خطط واشنطن في أن تحافظ أوكرانيا على "مواقعها في ساحة المعركة في الوقت الحالي"، ولكن "بحلول نهاية عام 2024، لوضعها على مسار جديد حتى تصبح أقوى بشكل كبير" وتصبح أكثر اكتفاء ذاتيا.

RT

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