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زلزال يضرب تركيا

1/27/2024 3:09:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بحر إيجة صباح اليوم السبت، مركزه قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير بغرب البلاد.
وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع الساعة 08:19 في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كلم.
روسيا اليوم




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