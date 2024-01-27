زلزال يضرب تركيا
التاريخ
1/27/2024 3:09:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بحر إيجة صباح اليوم السبت، مركزه قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير بغرب البلاد.
وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع الساعة 08:19 في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كلم.
روسيا اليوم
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