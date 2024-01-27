استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، الليلة، عن استشهاد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب ياسين قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، نقل إثرها في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف وأغلقت مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب ياسين، خرجت مسيرة أمام المستشفى حمل المشاركون فيها جثمان الشهيد على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه، وبالجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.