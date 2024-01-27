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في اليوم ال113 من الحرب الاسرائيلية على غزة: شهداء ومصابون وقصف عدد من منازل المواطنين شرق رفح

1/27/2024 3:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-ااستشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي.


وأفادت مصادر طبية، بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.

واستشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

وفجر اليوم، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.


وارتقى 28 شهيدا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة
إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.

يتبع..

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