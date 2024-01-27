الاسير عامر العجوري ... نموذج صارخ للاعتقال السياسي وتكميم الافواه وتغييب للدور الوطني

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم – نجيب فراج /PNN-يعتبر الناشط الفلسطيني عامر سامي العجوري " 42 سنة" من سكان مخيم الدهيشة للاجئين الى الجنوب من بيت لحم احد الامثلة التي يلاحقها الاحتلال الاسرائيلي مرارا وتكرارا من اجل تغييبه عن الساحة وفي سياق سياسة تكميم الافواه ومثال صارخ للاعتقال السياسي.



ومنذ اندلاع حرب الابادة التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من اكتوبر الماضي كان العجوري احد اهداف الاحتلال الاسرائيلي للاعتقال حيث جرى مداهمة منزله في ساعات الفجر الاولى، وجرى الاعتداء عليه بالضرب المبرح مما ادى الى اصابته برضوض وجروح في مختلف انحاء جسده، حيث افاد افراد من عائلته انه احتاج في وقتها الى علاج سريع ولكن قوات الاحتلال بدلا من معالجته استمرت بالضرب امام اعينهم، وبعد نحو الاسبوع حولته سلطات الاحتلال الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر ، ومنذ ذلك الوقت لم تستطع العائلة ان تعرف مصيره واوضاعه الصحية وذلك نظرا لمنع زيارات الاهالي لابنائهم،

ومنعت ايضا زيارات المحامين التي تقيدها سلطات الاحتلال يشكل كبير إضافة الى منع زيارات الصليب الاحمر.

وناشد العجوري

الاهالي المؤسسات الحقوقية للضعط على السلطات من اجل رفع قرارات المنع الجائرة، لان القلق يزداد على ابنائهم الاسرى في ظل تصاعد الممارسات القمعية المنفذة بحقهم.





ملاحقات لا تتوقف



تعرض الاسير العجوري لملاحقات لا تتوقف باعتقال حيث سبق وان اعتقل لمدة ثماني سنوات اغلبها قيد الاعتقال الاداري وفي فترات متقاربة ومن دون ان توجه له لائحة اتهام او تقديمه للمحاكمة وكانت هذه القوات قد اعتقلته في العام 2020 عبر كمين له بعد اقتحام منطقة برك سليمان الاثرية الى الجنوب من مدينة بيت لحم حيث يعمل في احد شركات الامن الخاصة فجرى اقتحام هذه المنطقة التي تعج بالمتنزهين من قبل افراد المستعربين غير ابهين بوجود المواطنين من مختلف القطاعات ومن بينهم الاطفال وانقضوا عليه ومن ثم اعتقلوه ليزج به في الاعتقال الاداري لمدة سنة ونصف السنة.





سياسة تكميم الافواه



وبهذا الصدد يقول محمد عبد ربه رئيس جمعية الاسرى المحررين في محافظة بيت لحم ان العجوري هو احد نشطاء العمل التطوعي والجماهيري على مستوى المخيم والمحافظة وينشط في العديد من المؤسسات الوطنية وهو من الوجوه الوطنية المعروفة الذي ينشط في الحفاظ على السلم الاهلي ولهذا فان الاستهداف للعجوري هو من اجل تغييب لدوره الوطني ولتكميم الافواه وقد صعدت قوات الاحتلال من اعتقال الشخصيات الوطنية بشكل كبير ومن بينهم مسؤولي المؤسسات الوطنية ونشطاء المقاومة الشعبية ومحاضرون في الجامعات وحتى اطباء وناشطات نسويات وجميعهم يحولون الى الاعتقال الاداري في اطار تكميم الافواه ومنع المواطنين الفلسطينيين من الادلاء بارائهم المناهضة لسياسيات الاحتلال العنصرية.



و ارتفع عدد الاسرى الاداريون الى نحو 2400 اسير واسيرة، وهو الرقم الاعلى منذ عقود طويلة ولربما اعلى من المعتقلين الاداريين خلال الانتفاضة الاولى، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على قرار سياسي من قبل الحكومة الاسرائيلية لزج اكبر عدد من المواطنين قيد هذا الاعتقال.



وأكد الأسير عامر عجوري انه لا يستبعد ان تتعاظم الاعتقالات الادارية في الفترة القادمة من خلال اعتقال المئات من المواطنين الفلسطينييين الذين يزجون في ظروف صعبة وقهرية لا يمكن وصفها مشددا ان قوات الاحتلال تستغل الصمت الدولي المريب على هذه الممارسات حيث ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة حول العالم التي تستخدم هذا النوع من الاعتقال الذي يتناقض مع الاعراف والمواثيق الدولية.